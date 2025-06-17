Ілюзія дипломатії: Москва хоче дотиснути Вашингтон

Кремлівський диктатор продовжує висувати Україні неприйнятні умови під виглядом мирних пропозицій. Насправді йдеться не про пошук миру, а про спробу перемоги шляхом виснаження як України, так і її західних союзників, зокрема США.

Путін затягує війну не лише для виснаження української армії, але й з розрахунком на політичну втому з боку Вашингтона — особливо президента Дональда Трампа. "Путін затягуватиме війну, поки Трамп не втратить інтерес до посередництва та не припинить підтримку України", — вважає експерт та директор програм з російських досліджень American Enterprise Institute Леон Арон.

За його словами, Москва свідомо висуває Києву умови, які є неприйнятними: передача понад 20% української території, підпорядкування внутрішньої та зовнішньої політики Кремлю. При цьому в РФ чудово розуміють, що Україна не погодиться на це — навіть під тиском Заходу, повідомляє The Wall Street Journal.

Американська допомога — ключова мішень Кремля. Особливо критичною є підтримка протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, які захищають міста від російських ракет. Але, як зауважує Арон, запаси ППО скорочуються, а Пентагон перекидає частину озброєння до інших регіонів світу. "Втрата підтримки США стала б для Путіна величезною перемогою", — вважає аналітик.

Окрему увагу Арон приділяє політичній риториці Дональда Трампа. Він нагадує, що під час нещодавньої розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем, Трамп порівняв повномасштабну війну в Україні з бійкою "двох дітей", що свідчить про глибоке нерозуміння суті конфлікту та масштабів російської агресії. "Така моральна байдужість — небезпечна. Вона може призвести до повного згортання американської підтримки", — застерігає експерт.

Міністр оборони Піт Гегсет у виступі перед Конгресом 10 червня заявив, що дипломатичне врегулювання "відповідає інтересам обох сторін". Але, як вважає Арон, під гаслом "дипломатії" Путін лише виграє час — граючи у свою улюблену тактику кроків назад і вперед. "Зважена гнучкість Москви підтримує ілюзію діалогу доки Трамп втомлено відмовиться від України", — резюмує він.