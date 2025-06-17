Гра на виснаження: Сумщина — на межі постійної загрози

Російські війська зменшили кількість спроб прориву українського кордону малими штурмовими групами на Сумщині, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Йдеться про ділянку кордону з Росією довжиною майже 550 кілометрів . Лише на невеликій частині противник продовжує тактику малих штурмових груп. Але за останні кілька днів активність знизилася — спроб заходів стало менше», — повідомив він.

За словами Демченка, українські артилеристи й оператори безпілотників завдають ворогу значних втрат ще на підступах до державного кордону. Це може бути причиною зменшення активності загарбників у цьому районі.

Водночас РФ не припиняє обстріли прикордонних територій — під ударами залишаються Сумська, Харківська та Чернігівська області. Окупанти застосовують міномети, ствольну та реактивну артилерію, танки, дрони, а також авіацію.

На Сумщині, зокрема, фіксується використання керованих та некерованих авіабомб. На Харківщині, зокрема поблизу Вовчанська, ворог не припиняє штурмові дії.