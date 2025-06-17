Неприпустиме зволікання: чому Трамп не припиняє дружнє «танго» з Путіним

Офіційно анонсованої Києвом та Вашингтоном зустрічі 17 червня президентів Зеленського і Трампа не відбулося по причині дострокового від’їзду останнього з саміту G7. Про те, чим в подальшому може обернутися цей комунікаційний збій – далі в матеріалі.

Про те, що старий-новий господар Овального кабінету достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт у мережі Х. «Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством та прем’єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом – ред.) виїде після вечері з главами держав», - написала вона.

Незадовго до того, як Білий дім оголосив про його достроковий від’їзд, Трамп на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем опублікував допис у мережі Truth Social: «Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!». Дещо згодом телеканал CNN зазначив, що особисто Трамп підтвердив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.

Між тим, як відомо, Трамп планував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді у вівторок. Глава української держави принагідно анонсував, що планує обговорити з американським колегою контракти на продаж необхідної для України оборонної зброї. Втім, на превеликий жаль, контакту між Банковою та Білим домом на найвищому рівні не відбулося, при цьому заяви, озвучені паном Трампом на полях саміту «Великої Сімки», скажімо так, не додають оптимізму.

Зокрема, головний республіканець заявив, що відкладає повсякчас запровадження нових санкцій проти Росії, щоб подивитися, чи вдасться досягти угоди з Москвою щодо мирного врегулювання. Показово, що президент США додав, мовляв, рестрикції щодо РФ коштують Сполученим Штатам мільярди доларів: «Не забувайте, що санкції коштують нам багато грошей. Дуже багато… Санкції – це не так просто. Це не просто вулиця з одностороннім рухом».

Далі – більше. Трамп назвав помилкою виключення Росії з формату G8 і додав, що членство держави-агресорки у «Вісімці» могло б запобігти війні в Україні: «G7 раніше була G8. Барак Обама і людина на ім’я Трюдо не хотіли впускати Росію. І я б сказав, що це було помилкою, тому що я думаю, що зараз не було б війни, якби Росія була у складі, і зараз не було б війни, якби я був президентом».

Дональд Трамп раніше вже говорив, що подальша участь Росії в G8 могла б запобігти початку бойових дій в Україні. Зокрема, не далі, як у травні він зазначав, що взаємодія у такому форматі – за участю Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії – принесла б багато користі.

Нагадаємо, Росія була учасницею міжнародного клубу G8 17 років з 1997 року. Двічі брала головування. У 2006 році саміт G8 пройшов у Санкт-Петербурзі. 2014 року планувалося провести зустріч лідерів у Сочі. Однак у березні після «прийняття» Криму до складу Росії на законодавчому рівні західні країни припинили роботу у форматі G8 і повернулися до формату «Сімки».

Очевидне і публічне загравання Трампа з Кремлем є практичною реалізацією московського сценарію, зазначає The Wall Street Journal. Путін розраховує, що президент США Дональд Трамп втратить терпіння і здасться і це стане справжнім успіхом для російського президента, пише в колонці для WSJ старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Леон Аарон.

Кремлівський диктатор, на переконання експерта, затягуватиме війну, доки Трамп не втомиться від посередництва, не розчарується в допомозі США Україні, та в підсумку не відмовиться від обох. «Москва продовжує висувати Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів, на які український народ ніколи не погодиться. Путін робить це тому, що хоче не миру, а перемоги, і грає з президентом Трампом, як кіт з мишею, щоб домогтися її», - наголошує експерт.

Можливо, Путін затягує перемовини, щоб просунутися на полі бою і деморалізувати українців, розмірковує американський науковець. Однак це, на його думку, не виглядає реалістичним – темпи просування російської армії вкрай повільні, а суспільство України категорично проти капітуляції. Найімовірніше, тактика затягування з боку Путіна спрямована на те, щоб підштовхнути Трампа до виконання його погрози «відмовитися» від мирних зусиль та від допомоги США Україні, вважає експерт. Це, на його думку, було б «прекрасним подарунком» для Кремля: «Україна розраховує на американську зброю, особливо на системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії Patriot, які збивають російські балістичні ракети. «Патріотів» вже не вистачає, а Пентагон перенаправляє протиракети з України на Близький Схід і в Тихий океан. Без них Росія може катастрофічно обстрілювати беззахисну Україну безпілотниками і ракетами».

Ставка Путіна на вихід Білого дому з мирного процесу цілком може спрацювати, вважає аналітик і додає: свіжа риторика Трампа про війну в Україні свідчить про «безнадійність, невігластво і морально-політичну короткозорість президента США».

Загалом, слід зазначити, що далеко не лише Леон Аарон, а й інші шановані на Заході експерти останніми днями констатують, мовляв, допоки американський президент вагається, його російський колега може дотримуватись підходу «крок вперед, два назад». Власне, така розважлива «гнучкість» Москви, на думку експертів, дозволить їй підтримувати імітаційні мирні перемовини доти, доки «втомлений» Трамп не зійде з дистанції.

Хай там як, але наразі в той самий час, як пан Трамп коливається і чекає мирних «привітів» з Кремля, країна-агресорка продовжує щодня атакувати Україну з неба. Ніч на вівторок, 17 червня не стала виключенням. І це, вважає колишній посол України у США Валерій Чалий була геть не випадкова ракетно-дронова навала росіян. «Чергова російська атака з повітря мала на меті продемонструвати одразу кільком глядачам в Канаді на зустрічі G7, що треба тиснути на президента України в напрямі прийняття умов капітуляції. Але нічого зрештою не буде, бо тупість і садистські устремління одних дають лише більше розуміння їх намірів й бажання помсти та нанесення їм поразки у інших», - констатує дипломат, додаючи, що кілька десятків ракет з нашого боку в напрямі цар-колокола нарешті точно би не завадили.

«Але це було б досить передбачувано. Тому будемо чекати на українську несподівану, точну й вчасну відповідь», - підсумував Валерій Чалий.