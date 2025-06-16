Правоохоронець продав закриту інформацію, яку використали для підготовки замаху на ексчиновника

Правоохоронець продав інформацію із закритих баз даних щодо колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України. Її використали під час підготовки замаху на вбивство посадовця.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в одній зі лікарень Києва померла жінка унаслідок тяжких травм, зазнаних під час ДТП.

Того дня в медзакладі чергував Сергій Дубров — перший заступник глави МОЗ, який є лікарем-анестезіологом. Друзі загиблої вважали, що в її смерті винен саме лікар (попри серйозні травми жінки). Тому, за даними слідства, його вирішили вбити.

За даними слідчих, підозрювані розробили детальний план убивства. Так, кілька місяців вони стежили за пересуванням Дуброва, орендували квартиру в житловому комплексі, де той живе. Щоб залишатися непоміченими, вони постійно змінювали транспортні засоби, а для вправності у стрільбі — регулярно відвідували тир.

Правоохоронці заявили, що запобігли замаху ще на етапі підготовки. У січні стало відомо про затримання чоловіка та жінки під час спроби придбати пістолет. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі встановили, що інформацію про місце проживання посадовця та його родини зловмисники отримали від певного киянина. А той — від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

Так, правоохоронцю та неназваному киянину повідомили про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.