Генштаб ЗСУ додав новий напрямок фронту

Через значну активізацію бойових дій у прикордонних районах Сумської області, Генеральний штаб ЗСУ відреагував на зміни на фронті, оновивши формат своїх щоденних оперативних зведень. Починаючи з сьогоднішнього дня, 16 червня 2025 року, до офіційних звітів додано новий напрямок – Північно-Слобожанський.

Це рішення, як пояснили у відомстві, зумовлене зростанням загроз з боку РФ у прикордонні та необхідністю оперативного інформування суспільства про перебіг оборонних дій у цьому регіоні. Такий крок підкреслює динаміку ситуації та готовність ЗСУ адаптувати свої комунікації до реалій фронту.

Окрім створення нового напрямку, відбулося й перейменування: Харківський напрямок тепер офіційно називатиметься Південно-Слобожанським. Це уточнення дозволяє більш точно відображати географію та логіку бойових дій на Слобожанщині, розділяючи її північну та південну частини.

Додавання нового напрямку до оперативних зведень Генштабу підтверджує, що українське командування розглядає Сумський прикордонний регіон як повноцінний театр бойових дій, де Росія намагається створити новий фронт або відтягнути українські сили з інших ділянок. Це вимагатиме від ЗСУ додаткових ресурсів та посиленої уваги до захисту північних кордонів країни.