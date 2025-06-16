НБУ випустив монету вартістю понад 80 тисяч гривень

Національний банк України розпочав продаж пам'ятної золотої монети, присвяченої генію української літератури Тарасу Шевченку. Ця ексклюзивна монета номіналом 200 гривень вже доступна у продажу.

Монета виготовлена зі сплаву золота 900 проби. Її вага становить 15,5 грамів. Офіційна вартість однієї монети становить 80 828 гривень.

Особливістю цього випуску є лімітований тираж: в обіг запущено лише 711 екземплярів. Нацбанк також встановив обмеження: в одні руки дозволено придбати не більше чотирьох монет. Це робить її привабливою для інвесторів та нумізматів.

Дизайн монети "Тарас Шевченко" поєднує історичні та культурні мотиви. На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України. Його доповнюють декоративні елементи з калини, номінал монети "200 гривень" та рік карбування – "1996". Хоча монету випустили зараз, зазначений рік, ймовірно, пов'язаний з ювілейною датою або важливим етапом у житті чи творчості Шевченка, або ж це технічний рік дизайну.

Реверс прикрашає портрет Тараса Шевченка та його факсимільний підпис. Центральною ж композицією є сцена з безсмертного "Кобзаря": біля хати сидить сліпий музикант із хлопчиком. Цей образ є уособленням теми передачі знань, культурної спадщини та народної мудрості від старшого покоління до молодшого, що є наріжним каменем творчості Шевченка.