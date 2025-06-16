Подвійна загроза: РФ використовує тіньовий флот для обходу санкцій та розвідки

Росія продовжує системно обходити міжнародні санкції та фінансувати війну проти України, вдаючись до тіньової морської логістики. За даними Головного управління розвідки ГУР Міністерства оборони України, отриманими від платформи War&Sanctions, Кремль активно використовує "тіньовий флот" для прихованої перевалки нафти у відкритому морі, зокрема, поблизу Греції та Кіпру.

ГУР повідомляє, що з липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" (IMO 9247443), який не має західного страхування, регулярно здійснює операції з перевалки нафти з судна на судно (STS-операції) у відкритих водах біля узбережжя Греції та Кіпру. Ці операції є ключовим механізмом для приховування справжнього походження нафти, що дозволяє Росії ухилятися від міжнародних обмежень та забезпечувати постачання енергоносіїв до третіх країн.

За даними розвідки, згадане судно функціонує як плавучий перевантажувальний хаб для підсанкційної російської нафти. Платформа War&Sanctions оприлюднила інформацію про 159 танкерів, більшість з яких належать до "тіньового флоту" РФ, а також про 55 капітанів, які керують цими суднами. Загалом база ресурсу містить дані про 577 російських нафтотанкерів із сумарним дедвейтом понад 63 мільйони тонн. Це свідчить про гігантські масштаби тіньових операцій, що дозволяють Росії продовжувати отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

ГУР попереджає, що ці незаконні перевезення становлять серйозну екологічну загрозу. Основні ризики пов'язані з незадовільним технічним станом суден, відсутністю належного страхового покриття, вимкненням систем ідентифікації та спуфінгом навігаційних даних.

Крім екологічних загроз та обходу санкцій, українська розвідка виявила факти використання "тіньового флоту" у розвідувально-диверсійних операціях. Зокрема, у Балтійському морі ці судна були помічені під час спостереження за військовою інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами. Це вказує на те, що "тіньовий флот" є не лише економічним інструментом, а й елементом гібридної війни, що несе пряму загрозу безпеці та інфраструктурі європейських країн.