На тлі посилення обстрілів та підвищеної небезпеки понад 60% мешканців прикордонних громад Сумської області вже були евакуйовані. Про це повідомила Сумська ОВА, підкреслюючи масштаб вимушеного переселення людей.

За даними ОВА, наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів області. Це свідчить про широку зону ризику, яка охоплює значну частину прикордонних територій. Лише протягом минулого тижня, з 9 по 15 червня, з цих небезпечних громад виїхало понад 400 осіб, серед яких 26 дітей. Більшість евакуйованих – це мешканці Сумського та Шосткинського районів.

"Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні ОВА. Постійні атаки з боку російських військ, що включають артилерійські та мінометні обстріли, а також використання дронів та авіації, роблять життя у прикордонних селах та містах нестерпним та вкрай небезпечним.

З 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці. Це означає, що ці села фактично стали "зоною відчуження", де життя стало неможливим через безперервні загрози.

Серед громад, де евакуація відбувається особливо активно, згадуються Річківська, Білопільська, Ворожбянська та Миколаївська громади Сумського району. Також повідомляється про евакуацію з окремих сіл Хотінської та Юнаківської громад.

Хоча влада запевняє, що немає підстав для евакуації з самого міста Суми, ситуація на прикордонні залишається вкрай напруженою.