Північна Корея втратила понад 50% своїх військових у Курській області

Військові підрозділи КНДР, які були відправлені режимом Кім Чен Ина на допомогу Росії у війні проти України, зазнали надзвичайно серйозних втрат у Курській області. За останніми оцінками розвідки Великої Британії, кількість загиблих та поранених серед північнокорейських військовослужбовців вже перевищила 6000 осіб, що становить понад половину початкового контингенту, який, за даними відкритих джерел, налічував понад 11 тисяч військових.

Такі високі втрати – понад 50% відправленого особового складу – є наслідком надзвичайно інтенсивних піхотних штурмів. Аналітики припускають, що північнокорейські війська брали участь у цих атаках без достатньої технічної підтримки, що робило їх надзвичайно вразливими.

Хоча Північна Корея офіційно підтвердила відправку своїх військ до Росії лише у квітні 2025 року, про їхню участь у бойових діях у Курській області повідомлялось вже з осені 2024 року. У квітні Генштаб України повідомляв про понад 4500 втрат від початку операції в Курській області.

Незважаючи на значні втрати, з відкритих джерел відомо, що КНДР згодом перекинула в регіон додаткові підкріплення. За оцінками Південної Кореї, протягом січня та лютого 2025 року до Росії було переправлено приблизно 3000 додаткових північнокорейських солдатів. Загалом, Північна Корея могла відправити до 15 тисяч військовослужбовців, включаючи спецпризначенців.

Аналітики припускають, що однією з цілей розгортання північнокорейських військ може бути отримання бойового досвіду для армії КНДР. Також їхня участь є вираженням солідарності з Росією, яка, зі свого боку, надає Північній Кореї значну підтримку, зокрема, у військово-технічній сфері, попри міжнародні санкції.

Наразі операції північнокорейських військ, за даними британської розвідки, залишаються обмеженими операційною зоною в Курській області. Будь-яке рішення про їхнє подальше розгортання на українській території, ймовірно, потребуватиме схвалення як Путіна, так і Кім Чен Ина.