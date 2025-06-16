Мирний ультиматум: США готуються припинити допомогу Києву

Адміністрація Дональда Трампа планує радикально змінити підхід до війни в Україні. Як пише британське видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до Трампа, він може припинити пряму військову підтримку Києва, натомість зосередившись на "мирному врегулюванні" конфлікту з Росією. США більше не виступатимуть головним донором українського оборонного потенціалу. Замість цього Україну фактично підштовхуватимуть до перемовин із Москвою. Цей підхід вже зараз позначається на позиції Вашингтона, який відкладає нові пакети допомоги й посилає неоднозначні сигнали щодо довгострокової підтримки.

У таких умовах, в України залишаються три варіанти дій:

Ставка на Європу. Збільшення допомоги від країн ЄС, зокрема за рахунок 50-мільярдного пакета, схваленого в лютому. Однак, існують розбіжності між європейськими країнами щодо обсягів та тривалості військової підтримки.

Закупівля американської зброї за європейські гроші. У цьому сценарії США не надають допомогу напряму, а лише виступають постачальником. Оплата — через європейські бюджети або міжнародні фінансові механізми.

Власне виробництво. Україна вже нарощує обсяги виробництва дронів, боєприпасів і техніки. Але ця стратегія вимагає західних інвестицій, довготривалих контрактів і гарантій безпеки від партнерів. Варто зазначити, що у 2024 році Україна значно збільшила власне виробництво озброєнь, а прем'єр-міністр Шмигаль заявляв про намір покривати до 50% потреб ЗСУ за рахунок внутрішнього виробництва у 2025 році.

В той же час, попри гучні заяви про підтримку України, у 2025 році країни ЄС планують витратити понад 20 мільярдів євро на закупівлю енергоносіїв у Росії. Це — газ, нафта та ядерне паливо. Журналісти називають це іронічним парадоксом: Європа фінансує оборонний бюджет Кремля, який одночасно веде війну проти України.

Аналітики попереджають, що така політика може підірвати довіру до Заходу як союзника й змусити Україну шукати нові безпекові альянси.