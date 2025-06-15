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Спорт

Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III

Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III

Колишній футболіст збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Великої Британії.

Відтепер він має титул сера, а його дружина Вікторія — леді. В уряді відзначили, що Бекхем став прикладом для інших британських спортсменів, зокрема завдяки своїй активній участі в благодійності.

На рахунку Бекхема — 115 матчів у складі національної збірної, 59 з яких він провів як капітан. Протягом кар’єри він здобував чемпіонські титули в чотирьох країнах.

Подружжя Бекхемів, відоме також як активні філантропи, входить до числа найбагатших родин Великої Британії — їхні статки оцінюють у 455 мільйонів фунтів. Після початку повномасштабної війни в Україні вони пожертвували 1 мільйон фунтів на допомогу українським дітям.

Девід Бекхем також є послом доброї волі ЮНІСЕФ, бере участь у боротьбі з малярією в межах ініціативи Malaria No More, а також представляє Фонд короля Чарльза, який займається освітніми проєктами для молоді.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спортуДевід Бекхем
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