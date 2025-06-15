Колишній футболіст збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Великої Британії.

Відтепер він має титул сера, а його дружина Вікторія — леді. В уряді відзначили, що Бекхем став прикладом для інших британських спортсменів, зокрема завдяки своїй активній участі в благодійності.

На рахунку Бекхема — 115 матчів у складі національної збірної, 59 з яких він провів як капітан. Протягом кар’єри він здобував чемпіонські титули в чотирьох країнах.

Подружжя Бекхемів, відоме також як активні філантропи, входить до числа найбагатших родин Великої Британії — їхні статки оцінюють у 455 мільйонів фунтів. Після початку повномасштабної війни в Україні вони пожертвували 1 мільйон фунтів на допомогу українським дітям.

Девід Бекхем також є послом доброї волі ЮНІСЕФ, бере участь у боротьбі з малярією в межах ініціативи Malaria No More, а також представляє Фонд короля Чарльза, який займається освітніми проєктами для молоді.