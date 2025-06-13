Starbucks почав продавати каву з підвищеним вмістом протеїну в піні. Найбільша мережа кав'ярень у світі переходить до реалізації плану "Назад до Starbucks" і одним із флагманів у компанії бачать каву з холодною піною, насиченою білком.

Мережа намагається зіграти на захопленні людей здоровим способом життя та схудненням, повідомляє Axios. Гендиректор компанії Брайан Ніккол намагається подолати падіння продажів кави та відвідуваності.

Зараз у США на піку популярності протеїн. Це модно не лише в інфлюєнсерів, а й у звичайних людей. Багато ресторанних брендів додають такі продукти до себе в меню, щоб задовольнити апетити споживачів.

Білок у великій кількості потрібен для людей, які приймають ін'єкційні препарати для придушення апетиту, такі як Ozempic (семаглутід) і Wegovy, дієта з високим вмістом білка важлива для підтримки м'язової маси.

Дослідження інвестиційного банку UBS показало, що до 2029 року майже 18 мільйонів американців прийматимуть препарати на основі діючих речовин Ozempic і Wegovy. Гендиректор Starbucks Брайан Ніккол заявив:

"Я спостерігав, як люди приходили до наших магазинів, вони замовляли три порції еспресо з льодом. А у деяких випадках вони діставали з сумки свій власний порошок протеїну, а в інших випадках у них був протеїновий напій, наприклад Fair Life, і вони додавали його в свій напій. Я думаю, ну, зачекайте, ми можемо зробити цей досвід для них кращим. Хороша новина в тому, що тепер, я думаю, ми знаходимося в тренді, і ми можемо зробити це, я думаю, можливо, краще, ніж будь-хто інший".

В Україні "Старбакса" немає, але все більше людей вживають "Оземпік" чи його дешеві аналоги. Тож рано чи пізно мода на протеїн дійде і до нас.

Як писали ЗМІ "Оземпік" не лише дозволяє схуднути, а й позбавляє від алкогольної залежності.