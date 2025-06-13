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Спорт

FC Real купив футболіста збірної Аргентини за 45 млн євро

FC Real купив футболіста збірної Аргентини за 45 млн євро

Півзахисник "Рівер Плейт" та збірної Аргентини Франко Мастантуоно перейшов до мадридського "Реала". Про це повідомляється на сайті іспанського клубу.

Угода з 17-річним футболістом розрахована до кінця червня 2031 року. Трансфер коштував "Реалу" 45 млн євро за даними Transfermarkt.

Мастантуоно є вихованцем "Рівер Плейт". За основну команду він провів 61 матч, забив 10 голів та зробив 7 результативних передач.

У червні 2025 року Мастантуоно дебютував у складі збірної Аргентини у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти "Чилі" (1:0).

Він став наймолодшим гравцем (17 років та 296 днів), який зіграв у офіційному матчі за аргентинську збірну.

Франко Мастантуоно 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
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