FC Real купив футболіста збірної Аргентини за 45 млн євро

Півзахисник "Рівер Плейт" та збірної Аргентини Франко Мастантуоно перейшов до мадридського "Реала". Про це повідомляється на сайті іспанського клубу.

Угода з 17-річним футболістом розрахована до кінця червня 2031 року. Трансфер коштував "Реалу" 45 млн євро за даними Transfermarkt.

Мастантуоно є вихованцем "Рівер Плейт". За основну команду він провів 61 матч, забив 10 голів та зробив 7 результативних передач.

У червні 2025 року Мастантуоно дебютував у складі збірної Аргентини у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти "Чилі" (1:0).

Він став наймолодшим гравцем (17 років та 296 днів), який зіграв у офіційному матчі за аргентинську збірну.