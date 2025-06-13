У ніч проти 14 червня велика корональна діра почне впливати на Землю, магнітна буря може посилитися

На Землі 12 червня о 23:00 зафіксована магнітна буря рівнем G2.3, повідомили вчені-астрономи. Показник вважається вищим за середній і може вплинути на енергетичні системи та поширення радіохвиль, уточнили вчені.

Причини події залишаються неочевидними. Спрогнозувати її не вдалося. Засоби вимірювання показували в останні години помітне зростання щільності плазми та індукції магнітного поля в оточуючому Землю сонячному вітрі. Водночас швидкість плазми не підвищена.

За оцінкою вчених, у ніч проти 14 червня велика корональна діра почне впливати на Землю, через що магнітна буря може посилитися. Інтенсивність бурі передбачити складно, проте при минулому проходженні дірки перед Землею її пікові значення були лише на рівні G2-G3.

Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання ділять на п'ять класів: A, B, C, M і X.

Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро.

Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.

Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.