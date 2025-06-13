Президент США Дональд Трамп не визнає дій російського диктатора володимира Путіна у війні проти України, що створює серйозні проблеми у процесі мирного врегулювання. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю "Главкому".

Волкер жорстко розкритикував слова Трампа, який заявив, що Україна нібито дала Путіну привід "розбомбити себе". За словами дипломата, це "жахливі" слова, які повністю спотворюють реальний перебіг подій.

– Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. І Путін не змінить своєї позиції, він є дуже чітким і послідовним щодо цього. Зі свого боку Трамп не хоче визнавати те, що путін робить, і це проблема, – сказав Волкер.

Американський лідер, за словами Волкера, вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США". Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, не приділяючи уваги умовам миру.

– Він вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії, торгівлі. І тому він хоче покласти їй край. І його не хвилюють умови її завершення, – заявив дипломат.

Водночас Волкер відзначив, що деякі дії адміністрації США сигналізують про певне дистанціювання від конфлікту, зокрема неучасть міністра оборони Пентагону Піта Хегсета у нещодавній зустрічі міністрів оборони НАТО. На думку дипломата, це свідомий жест, щоб закликати європейських партнерів брати на себе більшу відповідальність.

Проте, за його словами, Вашингтон не відмовляється від підтримки України - США продовжують постачання озброєння та не скасовують санкції проти росії.

– Ми навіть розглядаємо додаткові санкції. путін продовжує відмовлятися від припинення вогню, і не реагує на зусилля Америки зупинити війну. Трамп насправді може знайти спосіб запровадити наступні санкції, збільшити постачання зброї Україні чи дозволити їй купувати додаткове американське озброєння... І це є досить імовірним, – сказав Волкер.

Варто зазначити, що сам Трамп неодноразово висловлював розчарування як у росії, так і в Україні через тривалість конфлікту, висловлюючи надію на швидке досягнення мирної угоди.