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Трамп вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США"

Трамп вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США"

Президент США Дональд Трамп не визнає дій російського диктатора володимира Путіна у війні проти України, що створює серйозні проблеми у процесі мирного врегулювання. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю "Главкому".

Волкер жорстко розкритикував слова Трампа, який заявив, що Україна нібито дала Путіну привід "розбомбити себе". За словами дипломата, це "жахливі" слова, які повністю спотворюють реальний перебіг подій.

Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. І Путін не змінить своєї позиції, він є дуже чітким і послідовним щодо цього. Зі свого боку Трамп не хоче визнавати те, що путін робить, і це проблема, – сказав Волкер.

Американський лідер, за словами Волкера, вважає війну в Україні такою, що "не входить в інтереси США". Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, не приділяючи уваги умовам миру.

Він вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії, торгівлі. І тому він хоче покласти їй край. І його не хвилюють умови її завершення, – заявив дипломат.

Водночас Волкер відзначив, що деякі дії адміністрації США сигналізують про певне дистанціювання від конфлікту, зокрема неучасть міністра оборони Пентагону Піта Хегсета у нещодавній зустрічі міністрів оборони НАТО. На думку дипломата, це свідомий жест, щоб закликати європейських партнерів брати на себе більшу відповідальність.

Проте, за його словами, Вашингтон не відмовляється від підтримки України - США продовжують постачання озброєння та не скасовують санкції проти росії.

Ми навіть розглядаємо додаткові санкції. путін продовжує відмовлятися від припинення вогню, і не реагує на зусилля Америки зупинити війну. Трамп насправді може знайти спосіб запровадити наступні санкції, збільшити постачання зброї Україні чи дозволити їй купувати додаткове американське озброєння... І це є досить імовірним, – сказав Волкер.

Варто зазначити, що сам Трамп неодноразово висловлював розчарування як у росії, так і в Україні через тривалість конфлікту, висловлюючи надію на швидке досягнення мирної угоди.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд Трампвійна рф проти України
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