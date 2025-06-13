Чоловік підпалив приміщення ТЦК у Харкові й скакнув із другого поверху

11 червня у Харкові в будівлі одного з районних ТЦК та СП виникла пожежа. Правоохоронці встановили, що пожежу влаштував 29-річний місцевий житель, який прибув для перевірки військово-облікових документів. Після цього він утік через вікно другого поверху.

Про це повідомили в поліції Харкова.

Пожежа сталася 11 червня приблизно о 19:20. На місце прибули поліціянти й рятувальники ДСНС.

Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини.

Як з’ясувалося, того дня «чоловіка запросили» до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного він скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Максимальне покарання — до десяти років позбавлення волі.

Раніше в обласному ТЦК називали повідомлення про можливий підпал або диверсію «відвертими фейками ворожої пропаганди» й закликали не поширювати такої інформації.