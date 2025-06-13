У Вінниці розпочав роботу другий в Україні відкритий простір підрозділу ГУР МО «Артан»

8 червня у Вінниці відкрився другий ветеранський та рекрутинговий простір «Артан». Про це підрозділ активних дій ГУР МО України повідомив у соцмережах. Перший такий простір на початку березня 2025 року розпочав роботу у Києві.

Зі слів командира Віктора Торкотюка з позивним «Титан», локація призначена для адаптації та підтримки ветеранів підрозділу. Також на просторі проводитимуться співбесіди з потенційними кандидатами, які прагнуть проходити службу в складі «Артану».

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

«Для ветеранів – це місце підтримки, довіри, фахової допомоги. Для цивільних – нагода дізнатися, хто ми такі, чим живемо і чим дихаємо, які завдання виконували і виконують наші воїни. А для тих, хто хоче приєднатись, – це перший крок у справжню бойову родину. Дякую кожному, хто долучився до створення цього простору», – прокоментував Віктор Торкотюк.

Відкриття простору супроводжувалось святковим заходом для дітей Вінниці, до організації якого долучились представники патріотичного вишколу «Звитяга. Артан». На молодь чекали інтерактиви та музичні виступи зірок – Амадора Лопеса і реп-виконавця BURLA.

Відкриття простору у Вінниці стало можливим завдяки допомозі місцевого мецената Фелікса Волкова. За підтримку соціального проекту йому подякувала очільниця благодійного фонду і волонтерка Діана Подолянчук, яка системно підтримує бойові підрозділи ГУР МО України. На знак об’єднання зусиль вона передала вінницькому меценату «покращену карту світу» без росії з особистим підписом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

У підрозділі активних дій «Артан» також зазначають, що наразі триває набір серед цивільних осіб за наступними спеціальностями:

фахівець РЕБ/РЕР,

бойовий медик,

оператор БПЛА.

Потенційні кандидати можуть заповнити анкету на сайті підрозділу або звернутись за телефоном 095 007 05 15.