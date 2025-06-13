У Сирії жінкам заборонили засмагати

Тимчасовий уряд Сирії ухвалив перше після повалення режиму Башара Асада нормативне положення, що стосується жіночого одягу. Відтепер жінкам заборонено з'являтися на громадських пляжах та біля басейнів у "західних" купальниках. Єдиним дозволеним варіантом для купання стає буркіні – купальний костюм, що повністю покриває тіло, за винятком обличчя, долонь та ступнів.

Як повідомляє Sözcü, нові правила вимагають, аби купальники "враховували чутливість різних верств суспільства". Це формулювання стало обґрунтуванням для різкого обмеження вибору жіночого пляжного одягу.

Окрім вимоги щодо буркіні, жінкам також необхідно одягати вільний одяг або абайю (довгу жіночу сукню з рукавами) поверх буркіні, коли вони повертаються з пляжу додому.

Водночас, для чоловіків також запроваджено певні обмеження: їм заборонено ходити з голим торсом поза зоною для плавання; тепер вони повинні носити футболки.

Винятки та суспільний резонанс

Купальні костюми "західного зразка" все ще дозволені у приватних клубах та п'ятизіркових готелях, проте з вимогою, щоб вони не були занадто "відвертими".

Ці нововведення викликали значне обурення в країні. Багато сирійців здивовані, оскільки подібні суворі правила дрес-коду не запроваджувалися навіть під час адміністрації режиму Асада. Спостерігачі відзначають, що такі дії тимчасового уряду свідчать про рух Сирії в бік шаріату, що викликає серйозне занепокоєння у значної частини місцевого населення.