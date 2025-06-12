Вибух біля ТРЦ у Рівному: СБУ затримала причетних до теракту

Правоохоронці затримали причетних до теракту 20 березня поблизу одного з ТРЦ міста Рівне. Виявилося, що окупанти планували підрив біля правоохоронців, але саморобна вибухівка спрацювала раніше.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, окупанти планували теракт проти працівників районного управління поліції в Рівному, коли поблизу підрозділу перебуватиме велика кількість правоохоронців. Через збіг випадкових обставин саморобний вибуховий пристрій здетонував завчасно.

Співробітники Служби безпеки встановили, що виготовив вибухівку 41-річний наркозалежний житель Рівного, який шукав «швидкі» заробітки на Telegram-каналах, де і був завербований російською спецслужбою.

Для виконання замовлення він залучив ще трьох мешканців Рівного, які допомагали йому знайти та придбати необхідні компоненти до вибухового пристрою. Вибухівку він виготовив за інструкцією росіян. Чоловік активував пристрій, замаскувавши його в металеву коробку для алкогольного напою, та залишив у схроні, а геолокацію скинув російському куратору.

Російські спецслужбісти, щоб «замести» сліди, залучили ще і двох 16-річних дівчат із Рівного. Вони забрали активований вибуховий пристрій зі схрону та замаскували його під подарунок і передали невідомому їм чоловіку, на якого вказав «куратор». Ним виявися житель Харкова, якого спецслужби московитів залучили до безпосереднього виконання теракту. Його теж завербували, коли він шукав заробітку в Telegram-каналах.

Згідно «плану», він приїхав до Рівного та орендував там квартиру. Месенджером отримав від російського куратора місце, де він забрав у двох дівчат «подарунок», який мав завезти до районного управління поліції.

У момент, коли житель Харківщини перебував у таксі, на мобільний телефон, що був під’єднаний до вибухівки, прийшло випадкове смс-сповіщення, яке спричинило детонацію вибухового пристрою. Унаслідок події водій таксі та пасажир зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Слідчі Служби безпеки регіону повідомили чоловіку, що виготовив вибухівку, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Водночас 16-річній рівнянці, яка брала безпосередню участь у теракті, також повідомили про підозру в незаконному поводженні із вибуховими речовинами, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі розв’язується питання повідомлення про підозру іншим причетним до теракту.