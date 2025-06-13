Сьогодні українців чекає штормовий вітер та похолодання

Чьогодні, у п'ятницю, 13 червня, на мешканців Києва чекає несприятлива погода. Синоптики прогнозують дощ, штормовий північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду, а температура повітря ледь сягне +16+18 градусів.

По всій Україні п'ятниця також відзначиться значним похолоданням. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +8+14 градусів, а вдень очікується лише +15+19 градусів. Винятком стануть південні та південно-східні області, де буде дещо тепліше.

Особлива увага до вітру! Повсюди в Україні очікується сильний північно-західний вітер, місцями з штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Така швидкість вітру може істотно знижувати температуру комфорту, тому подбайте про теплий одяг.

Рекомендації щодо безпеки:

Ретельно обирайте місця парковки автомобілів, уникаючи ділянок поблизу старих дерев.

Самим не затримуйтеся під старими тополями, адже є ризик падіння гілок.

Дощі 13 червня пройдуть у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території країни суттєвих опадів не очікується.

Не варто засмучуватися через тимчасове похолодання. Вже з суботи-неділі, 14-15 червня, температура повітря почне поступово підвищуватися. Спека поки що не прогнозується, але повернеться помірне комфортне тепло. Сьогоднішній день стане лише тимчасовим сплеском холодного повітря.