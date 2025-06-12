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Геннадій Кривошея: Чи захистять військові ветеринари бійців від неякісних продуктів після "реформ"?

Геннадій Кривошея: Чи захистять військові ветеринари бійців від неякісних продуктів після "реформ"?
Геннадій Кривошея - голова Громадської ради при КМДА. Член антикорупційної ради при Міноборони 2023-2024рр.
Висновків нажаль ніхто не робить…
Тепер стало зрозуміло, чому за останні 6 місяців в Міноборони почали масово скорочувати штат спеціалістів у сфері ветеринарної медицини, відправляти принципових людей у відрядження, звільняти…
Знаю особисто багатьох військових ветеринарів, які завжди прискіпливо перевіряли продукти у в/ч, які не боядися тиску, писали в актах правду, неодноразово здійснювали перевірки в зоні бойових дій…
З ними не можна було «порішати» щоб отримати позитивний протокол.
І пишався тим, що в нас є такі кадри в міністерстві.
І от тепер після масових скорочень, бізнес зайшов в міністерство і пролобіював щоб Міністерство оборони України підписало меморандум і залучило Держпроспоживслужбу для перевірки якості товарів…
Що це означає і які можуть бути наслідки:
1.Відтепер постачальникам і виробникам не потрібно йти до військової лабораторії, вони зможуть перевірити свою продукцію в лабораторіях Держпродспоживслужби, заплативши їм за це. Ми ж знаємо, хто платись той і замовляє музику.
2. Відбір продукції продслужба не проводить на виробництві, а постачальники самі їй привозять зразки.
Тобто є ризики що постачальник привезе на дослідження те що якісне і як варіант домовиться про результат.
Але ж відбір має проводитись з усієї партії і це дуже важливо.
Для прикладу, зараз є дві компанії які мали ще в листопаді 2024 року поставити сотні тисяч сухпаю - ТОВ «Юг Прод Торг» та ТОВ «Партнер Юкрейн».
Так ці дві компанії майже півроку не могли пройти ветеринарні дослідження в лабораторіях Міноборони.
Ветеринари міністерства неодноразово робили відбори продукції і вона постійно виявлялась неякісною…
Цікаво, як себе у цьому випадку поведе Держпродспоживслужба?
Це дуже важливе питання, на я надіюсь і зможе відповісти DOT - Державний оператор тилу?
Нагадаю, ми вже маємо гіркий досвід з сухпаєм в 2022 році коли його прийняли по протоколам незалежної лабораторії та без відповідних дослуджень військової лабораторії.
Як результат на десятки/сотні мільйонів гривень Держава понесла збитків через зіпсовані продукти. Фото додається.
І що зараз цим сухпаєм?
Доречі Рустем Умєров / Rustem Umerov запросіть звіт, по тому скільки і якого зіпсованого сухпаю наразі валяється на складах!
Для мене особисто, все це виглядає так як ніби хтось в Міноборони лобіює інтереси виробників, даючи їм можливість уникнути обов’язкової перевірки продуктів харчування.
Але чому ви не думаєте про наслідки?
Як кажуть, час покаже…
 
 
 
 
 
 
 
Вс

Теги:

МіноборониГеннадій Кривошеявійськові ветеринари
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