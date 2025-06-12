Геннадій Кривошея - голова Громадської ради при КМДА. Член антикорупційної ради при Міноборони 2023-2024рр. Висновків нажаль ніхто не робить…

Тепер стало зрозуміло, чому за останні 6 місяців в Міноборони почали масово скорочувати штат спеціалістів у сфері ветеринарної медицини, відправляти принципових людей у відрядження, звільняти… Знаю особисто багатьох військових ветеринарів, які завжди прискіпливо перевіряли продукти у в/ч, які не боядися тиску, писали в актах правду, неодноразово здійснювали перевірки в зоні бойових дій… З ними не можна було «порішати» щоб отримати позитивний протокол. І пишався тим, що в нас є такі кадри в міністерстві.

Міністерство оборони України І от тепер після масових скорочень, бізнес зайшов в міністерство і пролобіював щобпідписало меморандум і залучило Держпроспоживслужбу для перевірки якості товарів…

Що це означає і які можуть бути наслідки: 1.Відтепер постачальникам і виробникам не потрібно йти до військової лабораторії, вони зможуть перевірити свою продукцію в лабораторіях Держпродспоживслужби, заплативши їм за це. Ми ж знаємо, хто платись той і замовляє музику. 2. Відбір продукції продслужба не проводить на виробництві, а постачальники самі їй привозять зразки. Тобто є ризики що постачальник привезе на дослідження те що якісне і як варіант домовиться про результат. Але ж відбір має проводитись з усієї партії і це дуже важливо.

Для прикладу, зараз є дві компанії які мали ще в листопаді 2024 року поставити сотні тисяч сухпаю - ТОВ «Юг Прод Торг» та ТОВ «Партнер Юкрейн». Так ці дві компанії майже півроку не могли пройти ветеринарні дослідження в лабораторіях Міноборони. Ветеринари міністерства неодноразово робили відбори продукції і вона постійно виявлялась неякісною…

Держпродспоживслужба Цікаво, як себе у цьому випадку поведе DOT - Державний оператор тилу Це дуже важливе питання, на я надіюсь і зможе відповісти

Нагадаю, ми вже маємо гіркий досвід з сухпаєм в 2022 році коли його прийняли по протоколам незалежної лабораторії та без відповідних дослуджень військової лабораторії. Як результат на десятки/сотні мільйонів гривень Держава понесла збитків через зіпсовані продукти. Фото додається. І що зараз цим сухпаєм? Рустем Умєров / Rustem Umerov Доречізапросіть звіт, по тому скільки і якого зіпсованого сухпаю наразі валяється на складах!

Для мене особисто, все це виглядає так як ніби хтось в Міноборони лобіює інтереси виробників, даючи їм можливість уникнути обов’язкової перевірки продуктів харчування.

Але чому ви не думаєте про наслідки?