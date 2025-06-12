Російський терор не припиняється: Харків знову атакували дрони, школи та діти – під прицілом

Вночі 12 червня російські окупанти повторили свій терористичний сценарій, обстрілявши Харків ударними дронами типу "Шахед". Це вже друга атака на обласний центр за дві доби.

Перебіг нічної атаки

З 01:37 до 03:08 ворожі безпілотники терроризували місто. За попередніми даними, зафіксовано 11 прямих влучань, ще один дрон не детонував. Під удар потрапили Шевченківський та Слобідський райони міста.

Особливо постраждала Салтівка, де серед поранених виявилися двоє неповнолітніх дівчат 12 та 16 років. Діти отримали гостру стресову реакцію, з ними працюють медики.

Наслідки обстрілу

Ворожі дрони влучили в житлові квартали, освітні заклади та міську інфраструктуру:

Пошкоджено десятки автомобілів

Вибиті вікна в школах та житлових будинках

Один з ударів пришовся на подвір'я школи

Уламки падали поблизу дитячих майданчиків

Пошкоджено ліфтову шахту багатоповерхівки

Зруйновано частину нежитлової будівлі та зупинку транспорту

Всього постраждало щонайменше 12 осіб, четверо з них - діти. На місцях влучань виникали пожежі.

Заява влади

Мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оперативно інформували про атаку та закликали мешканців не нехтувати безпекою до офіційного відбою повітряної тривоги.

Рятувальні служби працювали протягом усієї ночі та продовжують ліквідацію наслідків терористичного обстрілу.

Попередня атака

Нагадаємо, що в ніч на 11 червня Росія вже атакувала Харків, застосувавши 17 дронів типу "Герань-2". Тоді під прицілом були Слобідський та Основ'янський райони. Ворог завдав більше десятка ударів, пошкодивши житлові будинки, підприємства та міський транспорт.

Систематичні нічні атаки на мирне населення Харкова демонструють терористичну тактику російських військ, спрямовану на залякування цивільних мешканців та руйнування критичної інфраструктури міста.