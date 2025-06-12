Комунальні платежі в Україні: що здорожчало найбільше

Українці відчутно платять більше за комунальні послуги. За даними Державної служби статистики, за останній рік, з травня 2024 по травень 2025 року, загальна вартість комуналки зросла в середньому на 20,1%.

Найбільш помітно зросла ціна на електроенергію – аж на 63,6%. Це значне підвищення, яке відчує кожен споживач.

На другому місці за зростанням вартості – квартплата, що подорожчала на 17,9%. Вивезення сміття також стало дорожчим на 10,5%.

Детальніше про зміни:

Крім того, зросли ціни й на інші послуги:

Утримання та ремонт житла – на 3,3% ;

– на ; Водопостачання – на 0,7% ;

– на ; Каналізація – на 0,6%.

Що змінилося з початку 2025 року?

З початку 2025 року найбільше зростання показала квартплата – на 10,3%. Також збільшилися розцінки на:

Утримання та ремонт житла – на 2% ;

– на ; Прибирання сміття – на 1,9% ;

– на ; Водопостачання – на 0,7% ;

– на ; Каналізація – на 0,6%.

Тарифи, що залишилися без змін

На щастя, не всі комунальні послуги подорожчали. Вартість газу, опалення та гарячої води залишилася незмінною.

Майбутні зміни у тарифах

Варто зазначити, що фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Однак, є ймовірність змін у майбутньому. Міністерство розвитку громад та територій України розглядає можливість перегляду рекомендацій щодо тарифів на воду та водопостачання, що може призвести до їх підвищення.

Щодо тепла та гарячої води, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що наразі тарифи в Києві залишаються без змін. Проте він наголосив, що після закінчення війни киянам слід готуватися до можливого зростання рахунків за ці послуги в середньому до 50%.