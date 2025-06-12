Прохолодний четвер з вітрами та дощами: прогноз погоди в Україні на 12 червня

Сьогодні, 12 червня, на українців чекає мінлива погода: свіже повітря, сильний вітер, короткочасні дощі та сонце. Будьте готові до штормових поривів вітру та захопіть парасольку, особливо якщо прямуєте на північ чи схід.

Температурний режим:

У більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах +17...+22 градуси. На сході стовпчики термометрів покажуть +20...+25 градусів, а на півдні очікується найтепліша погода — +22...+27 градусів.

Обережно: штормовий вітер!

Північно-західний вітер буде досить сильним, місцями досягаючи штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Будьте обережні, перебуваючи на вулиці, адже такий вітер може спричинити незручності та навіть небезпеку.

Де очікувати дощі?

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних та східних областях, а також на Волині та Рівненщині. Найближчої ночі опади також можливі подекуди на півдні та в центрі країни. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Сонячні ділянки:

Багато сонця вдень буде на заході (за винятком Волині та Рівненщини) та півдні України. Тож якщо ви перебуваєте в цих регіонах, зможете насолодитися сонячною погодою.

Погода в Києві: прохолода та сильний вітер

У столиці, Києві, у четвер місцями пройдуть короткочасні дощі. Головною особливістю погоди в Києві буде сильний вітер північно-західного походження, що досягатиме штормових поривів 15-20 метрів за секунду. До вітру приєднається і прохолода — максимальна температура протягом дня становитиме лише +17...+19 градусів.

Варто зазначити, що у п'ятницю в Києві очікується ще прохолодніша погода, близько +16 градусів.

Довгоочікуване потепління на вихідних!

Проте не сумуйте! Вже на вихідних відчутно потепліє. По всій Україні очікується комфортна температура повітря: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+26 градусів. Це чудова новина для тих, хто планує відпочинок на свіжому повітрі!