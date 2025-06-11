СБУ затримала безробітного зрадника, який шукав авіабази для ФСБ на Львівщині

Служба безпеки України (СБУ) затримала 57-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, чоловік, який був завербований ФСБ РФ через Telegram-канали, збирав інформацію про військові авіабази у Львівській області для планування нових повітряних атак.

За матеріалами справи, основним завданням агента був пошук та ідентифікація військових аеродромів на заході України. Для цього підозрюваний об'їжджав територію на власному автомобілі, намагаючись знайти місця, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

Під час своїх "розвідувальних вилазок" агент фотографував об'єкти, прив'язуючи їх до місцевості, та позначав відповідні геолокації на Google-картах. Після повернення додому він узагальнював зібрані дані та готував "звіт" для свого куратора з ФСБ.

Для комунікації з російськими кураторами чоловік використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв'язку ретельно видаляв листування, намагаючись приховати свою діяльність.

Незважаючи на такі заходи конспірації, кіберфахівці СБУ змогли викрити та задокументувати злочинні дії зрадника. Його затримали за місцем проживання. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон з доказами його співпраці з ФСБ. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.