Чому виконавець з ДФС Білан на лаві підсудних, а замовник банкір Пишний у владі?

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана у зловживаннях на понад 641 млн грн.

За даними слідства, у червні 2017 року на той час перший заступник голови ДФС Білан, діючи в інтересах "неназваного суб’єкта" господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проект рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС. Через такі його дії скарга була автоматично задоволена на користь платника податку, яким був "Ощадбанк".

Цим так званим «неназваним суб’єктом» в інтересах якого діяв Сергій Білан являється - нинішній голова НБУ Андрій Пишний, який на той час очолював «Ощадбанк». Про це добре відомо всім: слідчим, суддям, владі та навіть численним пересічним українцям які знайомі з цією справою.

Суть схеми: у 2017 році Державній фіскальній службі стало відомо, що державний «Ощадбанк» нібито ухилився від сплати податків на сотні мільйонів гривень, і по всій видимості, саме на цю суму просто вкрали з держбанку.

Відповідно, Андрій Пишний як тодішній керівник «Ощадбанку» вирішив якось все це «розрулити» і використавши свої зв’язки «порішав» з Сергієм Біланом. В результаті, створена комісія ДФС на чолі з тим же Біланом, через деякий час провівши нові фіктивні перевірки закрила «справу» про крадіжку більше 600 млн грн з державного Ощадбанку.

Цікаво, що Сергію Білану зараз інкримінують ч.2 ст.364 КК України, тобто мова всього лише про зловживання владою або службовим становищем за що від 3 до 6 років позбавлення волі. Але ще більш цікавим є те, що справу й далі розглядають в контексті діяв в інтересах «неназваного суб’єкта».

Всі силовики знають, що цим «суб’єктом» є теперішній Голова НБУ Андрій Пишний, але продовжують не помічати відомого прізвища, «не встановили». Що не встановили? Хто був головою Ощадбанку в той час коли з нього нього понад 600 млн?!

Це ж відверте знущання над Народом України, над правоохоронною і судовою системою нашої держави! З державного банку вивели понад 600 млн грн, а тоді організатор цієї оборудки звертається до виконавця, який все це прикриває… Імена та прізвища обох – відомі всім! Але виконавець йде під суд за відносно м’якою статтею Кримінального кодексу, а організатор не те що уникає слідства, але йде на підвищення та отримує одну з найвпливовіших посад в Україні – очолює Національний Банк!

Щонайменше 641 млн грн не дорахувався бюджет України, а відповідальних немає! Виконавець - під судом в лайт режимі, а ймовірний організатор - на топ-посаді на чолі головного банку України!

Справа на 641 млн - чому Пишний не на лаві підсудних разом із Біланом?