Перший в області штучний інтелект для ендоскопії: Валерій Дубіль і БФ молодіжної ініціативи «Надія» передали сучасне обладнання на Харківщину

Лікарі у Харківській області отримали сучасне обладнання, що дозволяє виявляти захворювання шлунково-кишкового тракту на ранніх стадіях. Процесор для ендоскопічної системи з функцією штучного інтелекту разом із програмним забезпеченням передали перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, голова наглядової ради Валерій Дубіль та команда фонду.

«Медицина має працювати на випередження. Кожне сучасне рішення — це шанс врятувати життя. Тому ми підтримували і будемо підтримувати лікарні, які прагнуть розвиватися, — особливо у прифронтових регіонах», — зазначив Валерій Дубіль.

Завдяки штучному інтелекту лікарі бачать у режимі реального часу зміни слизової оболонки, включаючи ранні стадії онкології кишківника та неоплазії, і отримують аналіз клінічної картини. Це дає змогу швидше і точніше ставити діагноз. Передане обладнання вже встановили в одному із медзакладів області і почали проводити перші дослідження.

«Це була наша мрія — працювати на такому обладнанні. Система автоматично аналізує зображення, виявляє ділянки, які можуть свідчити про ранні форми раку, і фіксує їх. Щодня ми можемо проводити до 25 обстежень, включаючи оперативні втручання», — кажуть медики.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» регулярно підтримує українські лікарні. Лише цьогоріч команда передала медичне обладнання та вироби у понад 60 медзакладів по всій країні — від реанімаційних ліжок до моніторів пацієнта, дефібриляторів і генераторів. Підтримку у забезпеченні медичних закладів фонду системно надають меценати Олексій Юренко та Ігор Корж.