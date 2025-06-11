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Спорт

Бразилія — Парагвай 1:0. Перший домашній матч Карло Анчелотті — перемога й кваліфікація на ЧС‑2026

Бразилія — Парагвай 1:0. Перший домашній матч Карло Анчелотті — перемога й кваліфікація на ЧС‑2026

Проведений сьогодні вночі, в Сан-Паулу, матч відбірного турніру CONMEBOL закінчився перемогою збірної Бразилії над Парагваєм з рахунком 1:0.

Єдиний гол було забито наприкінці першого тайму — на 44-ій хвилині. Його автором став Вінісіус Жуніор після передачі Матіаса Куньї. Цей м’яч приніс Бразилії бажану перемогу, яка стала дебютною для Карло Анчелотті як головного тренера.

Таким чином Бразилія забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці, і залишається єдиною країною, яка брала участь в усіх Мундіалях. 

Карло Анчелотті, для якого це взагалі перший досвід роботи з національною збірною, так прокоментував цю гру: «Я дуже радий сьогоднішньому результату. Ми мусили перемогти вдома і показати характер, і ми це зробили».

Теги:

БразиліяКарло АнчелоттіЧС 2026
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