Мексиканські правоохоронці вилучили 42 тонни метамфетаміну

В понеділок, 9 червня, мексиканські правоохоронці затримали вантаж з 42 тоннами метамфетаміну. Це стало однією з найбільших партій наркотиків, які були вилучені у країні.

Великомасштабна операція розпочалася після того, як правоохоронці знайшли п'ять підпільних лабораторій у західному штаті Мічоакан. Експерти оцінили вилучену партію в 1,06 млрд песо ($55,7 млн), повідомляє Associated Press

Були конфісковані також бочки загальним обсягом 8800 літрів, у яких були хімічні компоненти, необхідні для виробництва наркотиків.

Операція пройшла на тлі зростання тиску на Мексику з боку США і безпосередньо президента Дональда Трампа, який вимагає посилити боротьбу з наркобізнесом у Мексиці.

Однією з причин підвищення мит Трамп назвав недостатню, на його думку, боротьбу влади Мексики з виробництвом і транспортуванням наркотиків у США. Сама влада Мексики не погоджується з такими звинуваченнями.

За даними управління по боротьбі з наркотиками США, мексиканські злочинні угруповання є основними постачальниками метамфетаміну в США, використовуючи хімічні речовини, які в основному поставляються з Китаю.