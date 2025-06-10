Мундіаль-2026: список збірних, що вийшли у фінальну частину

Чемпіонат світу (ЧС) з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.

Всього у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, з яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.

Якщо у Європі відбір лише стартував, то на деяких континентах він вже завершується. Тому вже відомі перші команди, які здобули путівки на ЧС-2026.

ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру

Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже сім збірних.

Азія (5/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея;

Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея; Південна Америка (1/6) : Аргентина

: Аргентина Північна Америка (3/6) : США, Канада, Мексика

: США, Канада, Мексика Океанія (1/1) : Нова Зеландія;

: Нова Зеландія; Європа (0/16) :

: Африка (0/9) :

: Переможці плейоф (0/2):

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться 11 червня – 19 липня. Він унікальним тим, що вперше у ЧС візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.

Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра 19 липня у Нью-Йорку.

ForUa.com зазначає, збірна України розпочне відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва гратимуть у групі D, де їхніми суперниками стали команди Франції, Ісландії та Азербайджану.