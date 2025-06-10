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Спорт

Мундіаль-2026: список збірних, що вийшли у фінальну частину

Мундіаль-2026: список збірних, що вийшли у фінальну частину

Чемпіонат світу (ЧС) з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.

Всього у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, з яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.

Якщо у Європі відбір лише стартував, то на деяких континентах він вже завершується. Тому вже відомі перші команди, які здобули путівки на ЧС-2026.

ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру

Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже сім збірних.

  • Азія (5/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея;
  • Південна Америка (1/6): Аргентина
  • Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
  • Океанія (1/1): Нова Зеландія;
  • Європа (0/16):
  • Африка (0/9):
  • Переможці плейоф (0/2):

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться 11 червня – 19 липня. Він унікальним тим, що вперше у ЧС візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.

Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра 19 липня у Нью-Йорку.

ForUa.com зазначає, збірна України розпочне відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва гратимуть у групі D, де їхніми суперниками стали команди Франції, Ісландії та Азербайджану.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболЧемпіонат світуНовини спорту
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