Попасти в програму міжнародного кінофестивалю Tribeca у Нью-Йорку - це гарантія якості світового гатунку. Отже те, що саме там відбулася світова прем’єра "Війни очима тварин", про що пише інтернет-видання "ГОРДОН" - неабияке досягнення для українського кіно.

Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, оператор Байрон Вернер і актриса Дар’я Марченко.

Кохан перед переглядом сказав глядачам, що "місія фільму – не жалітися, а силою мистецтва розповісти світу хто ми і за що б’ємося".

Як зазначається в пресрелізі, під час брифінгу після перегляду фільму американський актор Кріс Нот поцікавився, як акторам вдається так достовірно грати. Йому відповіла Марченко, яка зазначила, шо насправді актори не грали, бо живуть в тій реальності з 2022 року.

Альманах "Війни очима тварин" складається із семи кіноновел, більшість із яких засновано на реальних подіях, а головними героями стали тварини, котрі потерпають від повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. До створення українського кіноальманаху долучився американський оскароносний актор Шон Пенн, який зіграв головну роль у новелі "Орел" режисера Мирослава Слабошпицького, а також американський музичний гурт Imagine Dragons, чий хіт став саундтреком "Війни очима тварин".

Окрім Слабошпицького, авторами історій стали українські режисери Іван Сауткін, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, Андрій Лідаговський, Макс Тузов, Святослав Костюк. До зйомок залучили українських акторів Марину Кошкіну, Олександра Печерицю, Михайла Матюхіна, Ольгу Коротяєву та іншіх.

"Кожен, хто подивиться кіноальманах у будь-якій країні світу, зможе долучитися до збору коштів на реабілітацію наших військових за участі собак-терапевтів – промокод проєкту з каністерапії буде розташований у титрах "Війни очима тварин", – зазначено у пресрелізі.

Українська прем’єра відбудеться восени 2025 року.