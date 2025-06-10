﻿
Війна

Росія оснащує "Шахеди" шрапнеллю для максимального ураження живої сили та техніки

Росія оснащує "Шахеди" шрапнеллю для максимального ураження живої сили та техніки

Російська армія почала оснащувати бойові частини своїх ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" шрапнеллю, що спрямовано на максимальне ураження живої сили та техніки. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного марафону.

Ігнат пояснив, що бойова частина дронів, зокрема "Шахедів", може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.

За словами полковника, така зброя розповсюджує елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних громадян.

"Саме тому під час таких атак усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, адже з такою бойовою частиною розліт елементів становить смертельну загрозу для життя людей", – підкреслив Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що подібний тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів з високою руйнівною силою.

Нічна атака 9 червня: деталі

У ранковому зведенні щодо нічної атаки Повітряні сили повідомили, що 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили:

  • 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
  • 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області.
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.

Результати протиповітряної оборони

Завдяки злагодженій роботі української ППО було збито:

  • 213 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів).
  • Ще 64 БпЛА були локаційно втрачені/заглушені засобами РЕБ.
  • 2 балістичні ракети KN-23.
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К".
 Автор: Галина Роюк

Теги:

Юрій Ігнатшахедишрапнель
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна – лише початок: Німецька розвідка попереджає про "зелених чоловічків" РФ у НАТО
Головне 10.06.2025 13:32:43
Україна – лише початок: Німецька розвідка попереджає про "зелених чоловічків" РФ у НАТО
Читати
ПСЖ готується до масштабної битви за лідера збірної України
Спорт 10.06.2025 13:11:20
ПСЖ готується до масштабної битви за лідера збірної України
Читати
Франція допомагає Україні озброїтися: обговорено нові шляхи фінансування військових поставок
Війна 10.06.2025 12:50:24
Франція допомагає Україні озброїтися: обговорено нові шляхи фінансування військових поставок
Читати

Популярнi статтi