Російська армія почала оснащувати бойові частини своїх ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" шрапнеллю, що спрямовано на максимальне ураження живої сили та техніки. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного марафону.

Ігнат пояснив, що бойова частина дронів, зокрема "Шахедів", може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.

За словами полковника, така зброя розповсюджує елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних громадян.

"Саме тому під час таких атак усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, адже з такою бойовою частиною розліт елементів становить смертельну загрозу для життя людей", – підкреслив Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що подібний тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів з високою руйнівною силою.

Нічна атака 9 червня: деталі

У ранковому зведенні щодо нічної атаки Повітряні сили повідомили, що 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили:

315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.

і безпілотників-імітаторів різних типів. 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області.

з Воронезької області. 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.

Результати протиповітряної оборони

Завдяки злагодженій роботі української ППО було збито: