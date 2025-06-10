Російська армія почала оснащувати бойові частини своїх ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" шрапнеллю, що спрямовано на максимальне ураження живої сили та техніки. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного марафону.
Ігнат пояснив, що бойова частина дронів, зокрема "Шахедів", може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.
За словами полковника, така зброя розповсюджує елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних громадян.
"Саме тому під час таких атак усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, адже з такою бойовою частиною розліт елементів становить смертельну загрозу для життя людей", – підкреслив Ігнат.
Представник Повітряних сил додав, що подібний тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів з високою руйнівною силою.
Нічна атака 9 червня: деталі
У ранковому зведенні щодо нічної атаки Повітряні сили повідомили, що 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили:
- 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
- 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області.
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.
Результати протиповітряної оборони
Завдяки злагодженій роботі української ППО було збито:
- 213 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів).
- Ще 64 БпЛА були локаційно втрачені/заглушені засобами РЕБ.
- 2 балістичні ракети KN-23.
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К".