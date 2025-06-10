Стало відомо, яку грошову допомогу надасть держава дітям, що повернулися з ТОТ або депортації

Не менш як 50 тисяч гривень отримуватимуть діти, які повернуться з тимчасово окупованих територій або ж депортації. Це одноразова фінансова підтримка, вона не впливає на інші соціальні виплати.

Про ініціативу розповіли у Мінсоцполітики.

Там кажуть, що “підйомна” підтримка допоможе батькам або ж законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Допомога включає одноразове фінансування у 50 тисяч гривень для малечі, яку повернули з ТОТ чи після депортації.

У Мінсоцполітики наголошують: підтримка не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій. Щоб її отримати, необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Загалом для кожного неповнолітнього складають індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги — короткострокову, середньострокову та довгострокову.

Зокрема, залежно від потреб дитина може отримувати: соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги. А ще підтримку може отримувати родина малечі або ж влаштувати дитину в сімейну форму виховання — якщо немає сім’ї.