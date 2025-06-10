Росія передає Північній Кореї технології та знання для створення далекобійних безпілотників-камікадзе, а також значно покращує точність її балістичних ракет малої дальності KN-23. Про це заявив генерал-лейтенант Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (ГУР) України, в ексклюзивному інтерв'ю виданню The War Zone.

За словами Буданова, Північній Кореї надається можливість виробляти, зокрема, сімейство безпілотників "Шахед", які вже роками є найпотужнішою повітряною загрозою для України. Спочатку ці безпілотники постачалися Іраном, проте зараз Росія виробляє близько 2000 одиниць на місяць і планує збільшити це число до 5000. Він також зазначив, що Росія постійно вдосконалює дальність польоту, корисне навантаження, зв'язок та схеми атак цих БПЛА.

Наявність "Шахедів" дозволить Північній Кореї вражати цілі в будь-якій точці Південної Кореї у значних обсягах, потенційно перевантажуючи її протиповітряну оборону. Крім того, ці безпілотники можуть бути експортовані назад до Росії для підтримки її військових зусиль в Україні.

Буданов також розповів про значне покращення точності північнокорейських балістичних ракет KN-23 (Хвасон-11), які раніше були вкрай неадекватними. Завдяки російській допомозі, ці ракети, які спочатку "відхилялися на кілька кілометрів" і навіть вибухали в повітрі, тепер "точно влучають у ціль". Це, за словами Буданова, дало Росії вкрай необхідне джерело ракет-реактивних снарядів типу "Силовий корпус".

Ці вдосконалення, ймовірно, не обмежуються лише KN-23 і можуть поширитися на багато інших балістичних ракет, розширюючи небезпеку за межі півострова. Буданов припускає, що російська допомога Північній Кореї змінить баланс сил у регіоні.

Крім технологій, Північна Корея надає Росії широкий спектр озброєння, включаючи 122-мм гаубиці Д-74, 107-мм піхотні системи РСЗВ, 240-мм РСЗВ та 170-мм самохідні артилерійські гармати M1989 ("Коксан"). Українська розвідка має дані про поставку 120 одиниць "Коксанів" до РФ, і очікується продовження цих поставок, оскільки ці гармати добре зарекомендували себе в бою.

Також, за інформацією Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових перебувають у Курській області. Більше того, нещодавно було укладено угоду про залучення так званих "трудових мігрантів" з Північної Кореї до Росії, які частково замінять трудових мігрантів з Центральної Азії. Існує висока ймовірність того, що ці "трудові мігранти" будуть підписувати контракти з Міністерством оборони Росії, стаючи "російськими воїнами північнокорейської національності".