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Роман Бочкала: батько Ілона Маска у москві це просто якийсь сюр

Роман Бочкала: батько Ілона Маска у москві це просто якийсь сюр

Роман Бочкала заслужений журналіст України, воєнний репортер, оглядач, співзасновник БФ «Батальйон Волонтер».

Батько Ілона Маска у москві це просто якийсь сюр.
І старий поїхав до московії не по темі контрибуцій, які має сплатити рашка Україні за кровожерливу війну. Такий візит ще можно було би виправдати.
Старий погнав на конференцію махрового апологета «руського мира» дугіна.
А це ж вже діагноз. Точніше це вирок.
Що має зробити Україна? По ідеї накласти санкції на Еррола Маска.
Звучить так собі, розумію. Але ж бляха це чисте толерування путінського режиму і за це передбачена кримінальна відповідальність.
Маск старший ще підкреслив у інтервью, що вся його родина захоплюється путлєром. І Ілон зокрема.
Якщо копнути глибше, то впевнений неважко буде знайти підтвердження співпраці його компаній з ворогом по лінії Роскосмосу.
Але це вже інша історія.
Просто треба памʼятати, що Маск нам не друг.
Навіть не дивлячись на його чудові старлінки. Спасибі за них. Але ж за користування старлінками ми платимо справедливу ціну. Та й Україна стала найкращою вітриною для них.
Так, Маск геній, але для мене тепер остаточно - геній злий.
Поїздка папаши на дугінсько-малафєєвський шабаш - межа неповернення.

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Ілон МаскРоман Бочкалабатько
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