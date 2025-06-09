Влада РФ штрафує росіян, які викладають відео з прильотами українських безпілотників

На Росії влада Калузької та Тульської областей почала штрафувати місцевих жителів і журналістів за публікацію в соцмережах фото і відео з прильотами українських безпілотників.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомили в уряді Калузької області, на початок червня до судів було направлено 42 протоколи про порушення заборони на поширення інформації про наслідки падіння дронів.

У двох випадках порушниками стали засоби масової інформації, у п'яти - жителі.

Також три протоколи стосуються коментарів у соцмережах. Решту складено щодо адміністраторів або власників Telegram-каналів, пабліків "ВКонтакте" та авторів персональних сторінок.

У регіоні передбачено штраф від 3 тис. до 200 тис. руб. для порушників заборони.

Своєю чергою в Тульській області за порушення заборони поки що виписано тільки один штраф. Наприкінці травня місцевого жителя зобов'язали виплатити 25 тис. руб. за публікацію в Telegram відео з атакою українських дронів на місто Алєксин.