Оперативна загроза: окупанти змінили тактику під Покровськом

Російські війська великими силами активно просуваються трасою Покровськ–Костянтинівка, яка проходить на схід від Покровська на Донеччині. Їхня мета — обійти Покровськ та спробувати оточити Костянтинівку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону

"Їм дуже кортіло взяти під контроль Покровськ та Покровську агломерацію. В них це не вийшло за два роки, тому тепер намагаються обійти її зі східного боку — трасою Покровськ–Костянтинівка", — повідомив Трегубов.

За його словами, російське просування несе кілька можливих сценаріїв, кожен з яких становить загрозу для української оборони. Якщо ворог просунеться на північ, він знову спробує обійти агломерацію або вийти до Костянтинівки й спробувати оточити її із заходу.

"Будь-який із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості. Тому головне завдання — не допустити прориву", — наголосив речник ОТУ "Хортиця".

За даними українських військових, ворог зберігає високу щільність сил на цій ділянці фронту й намагається наростити тиск, попри значні втрати.