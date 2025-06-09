Літній наступ: Росія готує «останній ривок» проти України

Росія розпочинає масштабний літній наступ проти України з метою зламати моральний дух українського народу та здобути символічну перемогу для президента Путіна. Про це пише The Economist, посилаючись на дані з фронту та оцінки військових експертів.

За словами журналістів, Москва посилює інтенсивність ракетних атак та готується до нових сухопутних штурмів. У Росії цей наступ вже охрестили «останнім ривком», який має переламати хід війни на користь Кремля. Видання зауважує, що Путін прагне будь-якою ціною показати "успіх" — навіть символічний — на полі бою, щоб виправдати продовження агресії.

На тлі цього українські військові повідомляють, що Росія використовує тактику "м'ясних штурмів", не шкодуючи мобілізованих. За оцінками командира підрозділу БПЛА «Тайфун» Михайла Кметюка, 8 з 10 російських солдатів на передовій гинуть. Тим не менш, РФ щомісяця мобілізує на 10–15 тисяч більше людей, ніж Україна, заохочуючи громадян фінансово.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив, що Путін не має шансів виграти війну, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва. «Це не перемога, коли ви втрачаєте мільйони людей заради кількох тисяч кілометрів. Це ініціатива, але не перемога», — наголосив Зеленський.

За його словами, справжня мета Путіна — не стратегічна перемога, а затягування війни, яке дозволить йому залишатися при владі до кінця життя.

Видання припускає, що навіть якщо наступ Росії не призведе до великих територіальних здобутків, він дозволить Кремлю створити картинку "успіху" для внутрішньої аудиторії та відтермінувати можливі дипломатичні зрушення.