Засідка в небі: F-16 вперше збив російський Су-35

7 червня Повітряні сили України вперше застосували винищувач F-16 у бойових умовах — і одразу з історичним результатом. На Курському напрямку український F-16AM голландської модифікації збив російський винищувач Су-35, повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на джерела у сфері оборони.

Бій відбувся над північно-східною частиною України, в рамках оборони Сумської області. Українські літаки здійснювали рейд по ворожих позиціях на території РФ, зокрема в Курській області. У відповідь росія підняла в повітря Су-35, однак потрапила в засідку.

Ключову роль у цьому зіграв шведський літак радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, який виявив наближення російського винищувача за 200–300 км до кордону і передав координати українському F-16 у режимі реального часу.

У результаті F-16 запустив ракету класу "повітря-повітря" AIM-120, яка вразила ціль поблизу міста Кореневе в Курській області. Російський пілот катапультувався, а українські винищувачі без втрат повернулися на базу.