Країни Балтії заявили про повну підтримку України у війні проти РФ та євроатлантичній інтеграції

Комітети із закордонних справ парламентів Естонії, Латвії та Литви зробили спільну заяву щодо повної підтримки України в боротьбі проти Росії та на її шляху до членства в НАТО та ЄС.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив очільник комітету закордонних справ парламенту Литви Жигімантас Павільоніс.

У документі зазначається, що перемога України та її вступ до НАТО "зміцнять мир у всій Європі". Членство України в Альянсі, на думку депутатів, зробить захист Європи надійнішим. У заяві також наголошується, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є "грубим порушенням міжнародного права".

Парламентарі трьох країн пообіцяли:

1. Підтримувати Україну до повної перемоги, включно зі звільненням усіх окупованих територій та покаранням винних у воєнних злочинах.

2. Підтримати вступ України до ЄС і допомогти завершити переговори до 2030 року.

3. Підтримати вступ України до НАТО та закликати саміт НАТО у 2025 році зробити конкретні кроки для цього.

4. Розвивати оборонну співпрацю з Україною та партнерами, зокрема у приєднанні до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

5. Продовжувати тиск на Росію через санкції, дипломатичну ізоляцію та юридичне переслідування за злочини проти України.