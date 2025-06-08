Коко Гофф перемогла Соболенко і виграла трофей Roland Garros

Американська тенісистка Коко Гофф вперше у кар’єрі виграла титул "Ролан Гаррос". Вона здобула вольову перемогу у фіналі проти "нейтральної" Аріни Соболенко.

У матчі між двома найкращими тенісистками світу згідно з рейтингом WTA, Гофф (2) взяла гору над Соболенко (1) у трьох сетах – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Для 21-річної Коко це друга перемога на турнірах Grand Slam після титулу US Open у 2023 році, де вона також обіграла Соболенко.

У фінальній грі турніру тенісистки провели на корті Філіппа-Шатріє у Парижі 2 години та 40 хвилин. Гофф тричі подала навиліт, припустилася менше невимушених помилок (30:70) та мала менше віннерів (30:37). Утім в американки більше виграних очок на подачі (56%) та прийомі (53%).

Після перемоги Коко Гофф впала на спину на ґрунт корту. У промові вона подякувала за підтримку під час матчу.

— Я не знаю, що я зробила, щоб заслужити таку підтримку з боку французької публіки, але я дуже вдячна за неї, – сказала Коко.

Гофф стала першою тенісисткою за тривалий час, яка виграла фінал турніру Grand Slam в одиночному розряді проти першої ракетки світу, програвши перший сет.

Подібне вдавалося раніше Серені Вільямс на "Вімблдоні-2005" та Штефі Граф на "Ролан Гаррос-1999".

В останніх трьох фіналах на "Ролан Гаррос" з 2022 до 2024 року перемогу здобувала полька Іга Свьонтек. У фіналі 2022 року вона перемогла саме Гофф з рахунком 6:1, 6:3.