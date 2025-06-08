На цю мить – я проти: Навроцький про вступ України до ЄС

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що на цю мить не підтримує вступ України до Європейського Союзу.

В інтерв’ю для угорського видання Mandiner Навроцького запитали про ставлення до ідеї прийняти Україну до Європейського Союзу за прискореною процедурою.

– На цю мить я проти вступу України до Європейського Союзу, – відповів переможець виборів президента у Польщі.

За словами Навроцького, Польща повинна підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду.

Він вважає, що для всього регіону найбільшою загрозою є Росія. На думку Навроцького, це постімперська, неокомуністична держава на чолі з воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

– Я дуже критично ставлюся до Росії, де мене, до речі, переслідують як президента Інституту національної пам’яті. Мені загрожує п’ять років ув’язнення у в’язниці, – стверджує новообраний президент Польщі.

Він наголосив, що Польща повинна підтримувати Україну у війні з Росією. Але Україна має розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, мають свої інтереси, сказав Навроцький.

За його словами, Польща має інтерес до ексгумації жертв Волинської трагедії.

Крім цього, як зазначив Навроцький, на посаді президента Польщі він не погодиться на недобросовісну конкуренцію з Україною за сільське господарство чи логістичний сектор.

На його думку, обом країнам варто досягти певного компромісу та консенсусу з цих питань.

Нещодавно у другому турі виборів президента Польщі Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а на другому місці опинився Рафал Тшасковський з підтримкою у 49,11%. Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.