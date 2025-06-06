Більшість українців готові до тривалої війни - опитування

Попри більш ніж три роки повномасштабного вторгнення, переважна більшість українців зберігає надзвичайну стійкість та готовність до тривалого опору. За результатами нового опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 15 травня по 3 червня 2025 року, 60% українців заявляють, що готові "терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% респондентів висловили готовність терпіти війну протягом року.

Ці дані свідчать про відновлення показників стійкості після їхнього зниження наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Так, у травні 2024 року 71-73% українців були готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно", проте до березня 2025 року цей показник знизився до 54%. Нинішнє опитування фіксує його зростання до 60%.

Ключові висновки опитування:

Національна консолідація: Готовність терпіти війну "стільки, скільки потрібно" залишається високою в усіх регіонах України, контрольованих урядом. Хоча на Сході показник дещо нижчий (51%), він все одно демонструє значну стійкість населення. У інших регіонах цей показник коливається від 60% до 62%.

Готовність терпіти війну "стільки, скільки потрібно" залишається високою в усіх регіонах України, контрольованих урядом. Хоча на Сході показник дещо нижчий (51%), він все одно демонструє значну стійкість населення. У інших регіонах цей показник коливається від 60% до 62%. Стійкість незалежно від віку: Опитування спростовує припущення, що ставлення до війни залежить від віку. Більше половини респондентів у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, демонструючи спільну волю до опору.

Опитування спростовує припущення, що ставлення до війни залежить від віку. Більше половини респондентів у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, демонструючи спільну волю до опору. Зниження короткострокових очікувань: Частка тих, хто готовий терпіти війну лише "кілька місяців" або "пів року", знизилася до 20% (у березні 2025 року цей показник становив 24%).

Коментуючи результати опитування, заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що "інтенсивність як безпосередніх бойових дій, так і повітряного терору не тільки не знижується, а й стає сильнішою". Він додав: "Наші союзники та вороги мають усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію".

Опитування "Омнібус" було проведено методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1011 респондентів віком від 18 років, які проживають на території України, контрольованій урядом. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.