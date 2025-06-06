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Військова служба у 60+: хто не зможе піти служити

Військова служба у 60+: хто не зможе піти служити

Чоловіки віком від 60+ не зможуть масово укладати контракти на військову службу. Це стосується лише обмеженого кола спеціалістів. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"На засіданні комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+, і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові", - сказав Веніславський.

Зокрема, нардеп сказав, що Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років з метою "метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".

Веніславський уточнив, що запобіжники будуть передбачені, і це буде дуже обмежене коло людей. "До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони. Тобто не буде так, що кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти та укласти контракт", — зазначив нардеп.

Теги:

мобілізація 60+служба у 60+
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