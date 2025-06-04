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Війна

Парламент відкрив шлях до добровільної служби для чоловіків 60+

Парламент відкрив шлях до добровільної служби для чоловіків 60+

 Сьогодні Верховна Рада зробила важливий крок, схваливши у першому читанні законопроєкт, що дозволить чоловікам віком від 60 років добровільно долучатися до Сил оборони України. Цей документ, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, відкриває можливість для українців старшого віку укладати річні контракти на військову службу.

Ключова умова – бажання та придатність за станом здоров'я. Зареєстрований ще 30 квітня секретарем комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романом Костенком, законопроєкт передбачає, що ці контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого чи старшого офіцерського складу. Остання можливість доступна для тих, хто звільнився зі служби після 1 січня 2015 року.

Ця ініціатива розширює чинне законодавство, яке наразі обмежує мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років, і потенційно дозволить залучити досвідчених та мотивованих громадян до оборони країни на добровільних засадах.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Олексій Гончаренкомобілізація 60+
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