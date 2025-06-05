Ілон Маск потролив Трампа мемом про податки у своїй соцмережі

Мільярдер Ілон Маск знову розкритикував президента США Дональда Трампа та його діяльність. Про це написав Маск на своїй сторінці у мережі X.

Після того як Маск назвав законопроєкт Трампа щодо бюджетних витрат "огидною мерзотою", він опублікував ще один допис, де потролив політику республіканця. Підприємець зробив репост мема, який натякає, що податкова політика Трампа нівелює будь-які спроби заощадження коштів департаментом DOGE — вигаданою урядовою структурою, якою буцімто керував сам Маск. До публікації він додав коментар: "Саме так".

Фото: скриншот/ X

Цей жарт став черговим публічним проявом напруги між Маском і Трампом.

Тим часом за повідомленнями американських ЗМІ, Трамп дедалі гостріше реагує на критику з боку Ілона Маска, зокрема — щодо його політичних ініціатив.

ForUa.com нагадує, президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади його радника та керівника Департаменту ефективності уряду DOGE. Під час неї Трамп подякував Маску за роботу та назвав його “найвидатнішим бізнесменом-новатором”.