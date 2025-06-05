Орландо Блум з’явився у шоу BBC з браслетом UNBROKEN, що став символом підтримки України

Голлівудський актор Орландо Блум, відомий своєю підтримкою України, з’явився у прямому ефірі BBC One Show з браслетом UNBROKEN. Цей аксесуар став символом солідарності з українцями та підтримки постраждалих від війни. Про це ініціатива UNBROKEN Ukraine написала у Facebook.

Як амбасадор UNICEF, Блум активно допомагає українським дітям, неодноразово відвідував країну та підтримує програми реабілітації. Його жест у британському телеефірі — це не просто символ, а чітке послання світові.

“Цього разу його жест — це не лише браслет. Це — заявка: Україна у фокусі. Україна — в серці”, — зазначили в UNBROKEN.

Згодом актор знову демонстрував свою підтримку, зокрема 4 червня під час світової прем’єри фільму Deep Cover у Лондоні в рамках фестивалю SXSW London. На червоній доріжці Орландо Блум вдруге публічно продемонстрував браслет UNBROKEN — символ підтримки України та її незламних героїв.

Додамо, британський актор Орландо Блум у 2016 році відвідував Донбас як посол доброї волі ЮНІСЕФ. У березні 2023-го відвідав Київ та область. Зокрема, зустрівся з відомим псом-сапером Патроном в Ірпені. Актор взяв участь у квесті з мінної безпеки разом із Патроном та 150 дітьми, допомагаючи їм навчитися правилам поводження з небезпечними предметами. Блум також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи гуманітарні проєкти та підтримку українських дітей. Також у соцмережах неоднаразово підримував Україну дописами.