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Суспiльство

Верховна Рада не планує залучати додаткові резерви для захисту України

Верховна Рада не планує залучати додаткові резерви для захисту України

Жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років немає і не планується, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з мобілізацією з 18 років, - такого законопроєкту у Верховній Раді немає і не планується, наскільки я знаю, ні вноситися, ні розглядатися", - сказав Стефанчук на брифінгу у четвер.

Він нагадав, що Верховна Рада знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

"Ми створили особливі умови, контракт для тих (від 18 до 25 років), хто хоче добровільно… Інших ініціатив допоки не планується в Верховній Раді", - зазначив Стефанчук.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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