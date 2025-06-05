Валерій Дубіль: Інноваційні ліки для важкохворих стануть доступнішими — незалежно від того, де живе пацієнт

Фракція «Батьківщини» одностайно підтримала у другому читанні Законопроєкт №13135, який дозволяє закуповувати дороговартісні інноваційні лікарські засоби у виробників за спеціальними умовами (через механізм ДКД) - не лише за кошти державного бюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів.

«Коли лікарня на місці має можливість долучитися до співфінансування закупівлі — виграє пацієнт. Рішення дозволяє акумулювати потреби з усієї країни та укладати договори з виробниками напряму. Це означає нижчі ціни, кращу доступність, і найголовніше — більше врятованих життів», - говорить, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

У 2022 році саме такий механізм (ДКД) уже допоміг зекономити понад 100 млн грн і забезпечити важкохворих дітей рідкісним препаратом, який раніше був практично недоступний.

«Законопроєкт дає змогу пацієнтам швидше отримувати сучасне лікування, зокрема у випадках тяжких і рідкісних захворювань. Це - шанс на життя тим, кому потрібне дороге, сучасне лікування», - додав Валерій Дубіль, заступник голови ВО «Батьківщина».

Також у пакеті був пов’язаний законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу, щоб узгодити механізми оподаткування в рамках ДКД. Його Верховна Рада має прийняти найближчим часом.