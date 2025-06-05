Прорив на півночі: ворог захопив Водолагу, що за 20 км від Сум

Окупаційні війська РФ продовжують активні штурмові дії в Сумській області та зафіксовані в центрі селища Водолага, що на північ від Сум. Про це свідчать геолокаційні відео, оприлюднені ISW 4 червня. Вони вказують на встановлення російського прапора в населеному пункті, що означає фактичне його захоплення.

Найінтенсивніші бої зараз точаться в районах Юнаківської та Хотінської громад, про що повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. "Найбільша активність противника — саме в районах Юнаківської та Хотінської громад. Росіяни діють малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися, але ЗСУ стримують наступ і зривають усі спроби просування", — наголосив Григоров.

За його словами, ситуація залишається динамічною, але контрольованою. Українські війська тримають оборону, а місцеве населення з прифронтових сіл було евакуйоване завчасно.

Обстріли з артилерії та авіації РФ не припиняються — під ударом як прикордонні, так і глибші території. Протягом останніх двох тижнів по території області російська армія скинула близько 200 керованих авіабомб (КАБів). Пошкоджено житлові будинки, господарства, інфрструктуру.